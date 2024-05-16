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Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

Город Чебоксары (Чувашская Республика) начинает навигацию по маршруту «Чебоксары-Казань-Чебоксары» на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р». Рейсы начнутся с 1 июня 2024 года и будут осуществляться ежедневно. В речном порту Чебоксар сообщили о планах по

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Город Чебоксары (Чувашская Республика) начинает навигацию по маршруту «Чебоксары-Казань-Чебоксары» на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р». Рейсы начнутся с 1 июня 2024 года и будут осуществляться ежедневно. В речном порту Чебоксар сообщили о планах по ежедневным рейсам "Валдаев", которые будут курсировать из Чебоксар в столицу Татарстана начиная с июня. Теплоходы отправляются в 8:00 утра, а обратные рейсы в Чебоксары запланированы в 16:00 из Казани. Кроме того, для перевозок между Казанью и Чебоксарами будут задействованы суда «Метеор 2020» компании «Флот РТ». Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте АО «Чебоксарский речной порт».

Салон "Валдая" вмещает 45 пассажиров, а также двух членов экипажа. Судно способно развить скорость 65-75 километров в час. Время поездки из Чебоксар до Казани составляет 3 часа. Посадка на теплоход начинается за один час до отправления и заканчивается за 15 минут до отплытия. Пассажирам необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении, а также штрих-код электронного билета. По всем вопросам можно звонить по телефону: 49-44-00.

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