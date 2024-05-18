В РТ капремонт начали в 516 многоквартирных домах

В РТ ведется капитальный ремонт в 516 домах, которые находятся в 39 муниципалететах. Всего, включенных в программу капитального ремонта многоквартирных жилых зданий, составляет 763.

Сейчас выполнено 26% работ по объектам, выставленным на торги, и 19% сезонных видов работ. За последние две недели завершены работы по капитальному ремонту в 20 многоквартирных домах.