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В РТ капремонт начали в 516 многоквартирных домах

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В РТ ведется капитальный ремонт в 516 домах, которые находятся в 39 муниципалететах. Всего, включенных в программу капитального ремонта многоквартирных жилых зданий, составляет 763.

Сейчас выполнено 26% работ по объектам, выставленным на торги, и 19% сезонных видов работ. За последние две недели завершены работы по капитальному ремонту в 20 многоквартирных домах.

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