Программу «Наш двор» в Альметьевске помогут реализовать заключенные из ИК-8

В Альметьевске заключенные в колонии принимают участие в изготовлении металлических конструкций для улучшения придомовых территорий в рамках республиканской программы "Наш двор".

Во время встречи мэра города Тимура Нагуманова и начальника колонии №8 Сергея Конюхова, было принято решение о привлечении заключенных к такой деятельности.

Пресс-служба УФСИН России по Татарстану сообщает, что в 2023 году осужденные этого исправительного учреждения уже изготовили 150 урн и скамеек.