Флот РТ запустил из Казани в Ульяновск обновленный «Метеор»

17 мая, из Казани в Ульяновск отправился скоростной теплоход на подводных крыльях "Метеор", названный в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Перед началом навигации судно было подвергнуто крупной переделке в интересах комфорта пассажиров. Хотя количество мест уменьшилось, зато установлены столики около каждого ряда сидений.

"Это позволит улучшить опыт путешествий и повысить уровень удовлетворенности", - отметил директор "Флота Татарстана" Роман Лизалин.

Планируется, что в дальнейшем правительственная компания запустит комфортабельные теплоходы по рекам Кама, Белая и Вятка, как сообщает Минтранс Республики.