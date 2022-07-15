Владельцев банковских карт в РФ ждет новое правило списания денег с 15 июля

Россиян, которые пользуются банковскими картами предупреждают о новом правиле списания денег, которое начинает действовать сегодня, 15 июля.

Уточняется, что нововведение обусловлено прецедентным решением суда в одном из российских регионов.

Местная жительница оформила в банке кредитку, но мошенники через некоторое время списали с ее счета 34 510 рублей. Было возбуждено уголовное дело. Банк потребовал вернуть деньги, признав их задолженностью женщины.

Пришлось потерпевшей обратиться в суд. Однако судья на сторону женщины не встал и решил, что она обязана исполнить обязательства перед банком, то есть компенсировать все, что забрали мошенники.

Денежные средства будут списаны с других ее счетов для погашения задолженности.

По словам экспертов, данный случай создал прецедент, и теперь с россиян начнут требовать даже незаконно списанные кредитные средства. При этом специалисты, отмечает ФАН, обратили внимание на то, что граждане зачастую сами переводят деньги мошенникам и сообщают конфиденциальные данные, а это нарушает договор с банком.