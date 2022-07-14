В Татарстане женщина-живодер бросила под машину собаку на глазах у детей

В Татарстане в поселке Кирби женщина бросила под колеса автомобиля чужую собаку на глазах у детей. Автомобиль проехал по животному дважды, а местный участковый отказался принимать заявление на живодерку и начал запугивать хозяев собаки. Об этом в своих соцсетях написала владелица животного Камилла, сообщает 116.ru.

По ее словам, 11-летняя девочка и 6-летний мальчик отправились в сельский магазин, за ними увязался питомец - йоркширский терьер. Песик облаял проходившую мимо женщину. Та схватила животное и швырнула под колеса проезжавшего мимо авто со словам "Дави ее, дави".

Ошарашенные и испуганные дети позвонили старшей сестре и рассказали обо всем. Она вызвала полицию.

Однако заявление принимать не спешат, уверяя, что погибшая собачка действительно могла мешать местному населению.

В пресс-службе республиканского МВД пообещали узнать о случившемся подробнее и прокомментировать ситуацию.