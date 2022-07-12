В Казани парочка занялась сексом прямо у памятника Вахитову

В центре Казани очевидцев шокировала парочка, которая решила заняться сексом непосредственно у памятника Муллануру Вахитову.

"Я увидела сегодня как два любвеобильных голубка занимались непристойными вещами прямо у памятника Мулланура Вахитова, что находится рядом с ТЦ Кольцо. Это же оскверняет память!" - пожаловалась в социальных сетях женщина-автор кадров.

Татарстанцы разделились на два лагеря. Одни уверены, что "дело молодое", а автор просто завидует. Другие уверены, что публичный секс - яркий признак общественной деградации и утраты моральных ценностей.