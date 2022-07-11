Будет Курочка и точка? Владельцы бренда KFC заявили об уходе из России, к чему готовиться казанцам

Только россияне, в том числе и казанцы, привыкли к новому названию “Вкусно и точка” бывшей американской сети фастфуда, как владелец KFC, компания Yum! Brands, сообщила, что полностью покинет российский рынок. В итоге среди людей пошли слухи, что и этот ресторан быстрого питания ждет закрытие и ребрендинг, как это было с Макдональдсом.

Однако это не совсем так. В пресс-службе компании сообщили, что сейчас готовится лишь передача прав собственности на рестораны KFC, которые принадлежат непосредственно Yum! Brands, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору. Так как они полностью прекращают инвестировать в сеть ресторанов. При этом уточняется, что бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке.

"Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке", — сообщают РиаНовости со ссылкой на пресс-службу компании.

Редакция Prokazan.ru решила узнать действительно ли работа продолжается в том же режиме? И что думают казанцы об уходе главного инвестора сети быстрого питания KFC?

В ближайшем KFC, как и обычно, много людей. На кухне работа кипит, посетители прибывают. По словам одного из сотрудников, ничего не меняется, как работали, так и работают. Все как обычно, будто новости о смене владельца и вовсе не было. Более того ресторан активно набирает в свою команду новых сотрудников.

Вопрос в том, надолго ли все останется по-прежнему? Ведь в июне компания продала местному оператору другую свою известную сеть в России — Pizza Hut, где новый владелец уже начал ребрендинг.

"Будет "Курочка и точка" какая-нибудь"

Опрошенные казанцы были разного мнения на этот счет. Многие считают, что ребрендинга не будет, и больших изменений тоже, как это было с Макдональдс.

“Как я поняла, основные учредители все-таки российские, поэтому и не закрылись еще в марте, когда объявляли впервые, и не закроются сейчас. Просто передадут все права на те заведения, которые были непосредственно под иностранным владельцем”, - ответила нам девушка.

“Думаю здесь история немного другая, хотя, кто его знает, может и придется тоже переименовывать”, - прокомментировал казанец.

Другая же группа опрошенных жителей Казани посчитала, что KFC ждет та же участь, что и заведение “Вкусно и точка”. Мыл, поменяют названия, уйдут из меню некоторые позиции, а вкус и качество станет хуже.

“Ну вот, думаю скорее всего также придется им в итоге провести ребрендинг. И будет “Курочка и точка” какая-нибудь”, - сказала женщина.

“Даже если название останется, то может испортиться качество, а также цены подняться. Не очень здорово. Есть опасение, скажем так, что будет также как и с Маком, после ухода которого все стало намного хуже. С KFC может произойти тоже самое”, - ответила на наш вопрос жительница Казани Мария.

“Я думаю, что будет та же история, что и с Макдональдсом. Повысятся цены, меню станет более скудным”, - отметила жительница Казани Екатерина.

В любом случае Yum! Brands еще в марте приостановила работу 70 заведений на территории России, однако это не коснулось более тысячи ресторанов, что работают по франшизе. Сейчас же компания рассматривает несколько вариантов передачи активов. Несмотря на выбор одного из предложенных, главным критерием остается сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами. А вот, что именно изменится в работе этого бренда, покажет только время, будет ли это как с Макдональдсом или же KFC в России останется таким же, как и был до всех событий этого года.