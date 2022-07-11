В Казани водоемы временно непригодны для купания

Жителей и гостей Казани просят временно воздержаться от купания на городских пляжах столицы Татарстана. Дело в том, что вода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, заявил сегодня на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

"По данным Роспотребнадзора на 1 июля не рекомендовано купание на городских пляжах из-за несоответствия результатов исследования воды водоемов по санитарно-химическим показателям. А по микробиологическим показателям - на пляже в озере Комсомольское", - отметил Тимуранов.