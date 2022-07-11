В Татарстане объявили новое штормовое предупреждение на период с 12 по 15 июля

В Татарстане объявлено новое штормовое предупреждение, действие которого будет распространяться на период с 12 по 15 июля 2022 года.

Об этом уведомил республиканский Гидрометцентр.

В указанные дни в Татарстане сохранится высокая пожарная опасность лесов, ей присвоен 4-ый класс из пяти возможных.

Высокая температура воздуха сохранится в ближайшие два дня — 12 и 13 июля. Температура может подняться до 29-34 градусов выше нуля.

В МЧС ранее сообщали, что 11 июля высокая пожарная опасность в лесах будет в Набережных Челнах, а также девяти районах Татарстана, в том числе Аксубаевском, Елабужском, Мамадышском и Тукаевском.