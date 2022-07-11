Игра в расчлененку: в США начали открыто обсуждать план разделения России на отдельные куски

В США открыто обсуждают план по разделению России на отдельные куски. Это следует из доклада по деколонизации. По этому вопросу прошли слушания. Тема звучала так: "Деколонизация России".

Обсудили ее члены Конгресса США, о чем говорится на официальной странице комиссии конгресса по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Текст доклада также доступен для публичного прочтения. Из него следует, что Россию "нарежут" на несколько республик.

"Варварская война России с Сирией, Ливией, Грузией и Чечней, продемонстрировала всему миру злобный имперский характер Российской Федерации. Его агрессия также является катализатором давно назревшего разговора о внутренней империи России, учитывая господство Москвы над многими коренными нерусскими народами и жестокость, с которой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение", — следует из доклада.

В частности, предлагается разделить Северный Кавказ на несколько республик, выделить в отдельное государство Сибирь, Бурятию, Саху, Татарстан, Башкирию, отделить Калининград и Дальний Восток.