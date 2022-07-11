У западного побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета: чьих рук дело?

Недалеко от западного побережья США взорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета, сообщает "Военное дело". Это случилось на высоте нескольких километров от поверхности земли.

Предварительно, взорвался разгонный блок из-за технической неполадки на 11-й секунде полета ракеты.

Примечательно, что подозревать Штатам, по сути, некого, так как Вооруженные силы США проводили очередные испытания гиперзвукового оружия недалеко от места ЧП. Более подробная информация и детали случившегося пока отсутствуют.

В связи с ситуацией и огромным потоком оперативной информации не исключены всевозможные информационные провокации и фейковые вбросы.