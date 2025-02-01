Черемшанскую крепость в Татарстане внесут в реестр ОКН

Черемшанская крепость, построенная в 1732–1736 годах, получит статус объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас проект приказа Комитета РТ по охране ОКН проходит антикоррупционную экспертизу.

Крепость расположена в селе Черемшан, недалеко от улицы Советской. Она представляет собой земляной четырехугольник размером 100×100 метров с остатками оснований башен по углам.

Исторически крепость входила в состав Ново-Закамской оборонительной линии. В 1735 году в ней размещались роты Шешминского конного и Алексеевского пешего ландмилицских полков.