БИЗНЕС Online: куратор следствия в татарстанской прокуратуре покидает пост

Начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Рустем Шарафутдинов решил оставить должность. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источников, решение было принято после годовой коллегии ведомства. Прокурор республики Альберт Суяргулов выразил недовольство качеством уголовных дел, утверждаемых подчиненными перед передачей в суд, и потребовал улучшить ситуацию в первом квартале 2024 года.

Шарафутдинов возглавил управление в июне 2023 года. До этого он руководил уголовно-судебным управлением прокуратуры и ранее занимал должность прокурора Елабуги.