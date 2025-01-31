В Челнах один дом закидывают использованными памперсами
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В Челнах не все жители поселка ГЭС заботятся о чистоте. Например, территория возле дома №3а/40 часто оказывается загрязненной использованными подгузниками для взрослых.
Жительница Алина Сахапова сообщила, что проблема с разбрасыванием этих средств гигиены появилась еще в 2024 году. По её словам, неизвестный начал выбрасывать их осенью, хотя проблема могла начаться и раньше.
Один из жильцов выкидывает одноразовые памперсы прямо из окна своей квартиры, из-за чего они оказываются на козырьке, газоне и тротуаре. Поскольку подгузники выбрасываются уже использованные, с неприятным запахом, местные жители не могут нормально проветривать свои квартиры.
Еще в ноябре прошлого года Сахапова обратилась в УК «Жилкомсервис» с просьбой убрать козырек, однако памперсы исчезли только две недели назад. В ответ представители управляющей компании предложили решить проблему самостоятельно и посоветовали обращаться к участковому, который может привлечь нарушителя к административной ответственности.
Адвокат Сергей Русинов посоветовал жителям установить видеокамеры, чтобы зафиксировать, кто именно выбрасывает использованные памперсы. Это поможет подать заявление в полицию. Он отметил, что после нескольких штрафов нарушитель, вероятно, подумает, прежде чем снова выбрасывать средства гигиены из окна, пишет издание «Челнинские известия».
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