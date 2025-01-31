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В Челнах один дом закидывают использованными памперсами

Поскольку подгузники выбрасываются уже использо...

pixabay.com

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В Челнах не все жители поселка ГЭС заботятся о чистоте. Например, территория возле дома №3а/40 часто оказывается загрязненной использованными подгузниками для взрослых.

Жительница Алина Сахапова сообщила, что проблема с разбрасыванием этих средств гигиены появилась еще в 2024 году. По её словам, неизвестный начал выбрасывать их осенью, хотя проблема могла начаться и раньше.

Один из жильцов выкидывает одноразовые памперсы прямо из окна своей квартиры, из-за чего они оказываются на козырьке, газоне и тротуаре. Поскольку подгузники выбрасываются уже использованные, с неприятным запахом, местные жители не могут нормально проветривать свои квартиры.

Еще в ноябре прошлого года Сахапова обратилась в УК «Жилкомсервис» с просьбой убрать козырек, однако памперсы исчезли только две недели назад. В ответ представители управляющей компании предложили решить проблему самостоятельно и посоветовали обращаться к участковому, который может привлечь нарушителя к административной ответственности.

Адвокат Сергей Русинов посоветовал жителям установить видеокамеры, чтобы зафиксировать, кто именно выбрасывает использованные памперсы. Это поможет подать заявление в полицию. Он отметил, что после нескольких штрафов нарушитель, вероятно, подумает, прежде чем снова выбрасывать средства гигиены из окна, пишет издание «Челнинские известия».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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