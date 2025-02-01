МЧС объявило угрозу атаки БПЛА по Татарстану

Сегодня утром, в 7:01, жители Татарстана получили экстренное сообщение от системы оповещения РСЧС о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали граждан сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

Подробности о характере угрозы пока не раскрываются. Жителям рекомендуется следить за официальными источниками информации, избегать паники и не распространять неподтверждённые сведения.

Если будут замечены подозрительные объекты в воздухе или другие потенциальные угрозы, необходимо сразу сообщить в экстренные службы.