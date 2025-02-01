Ещё 0,5 млрд рублей выделили на строительство второй ветки метро в Казани

Власти Татарстана выделили дополнительно 555,4 млн рублей на первый этап строительства второй линии метро в Казани. Финансирование поступит из республиканского бюджета, а работы должны завершить к декабрю 2025 года.

Первый участок новой ветки пройдет от улицы Фучика до проспекта Сахарова. В рамках проекта предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, а также обустроить железнодорожные пути, туннели и искусственные сооружения.