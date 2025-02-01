Число жителей Татарстана выросло до 4 млн человек

По предварительным данным Росстата, к началу 2025 года численность населения Татарстана превысила 4 миллиона 16 тысяч человек, что стало историческим максимумом. За год прирост составил более 13,5 тысяч человек, причем увеличение наблюдается как в городах, так и в сельской местности.

Городское население выросло на 11,5 тысяч человек и достигло 3,08 миллиона, в сельской местности прибавилось более 2 тысяч жителей, доведя общую численность до 935,9 тысяч человек.

В отличие от соседних регионов, где численность населения сокращается, Татарстан демонстрирует положительную динамику. Ожидаемая продолжительность жизни в республике составляет 74,59 года, что свидетельствует о высоком качестве жизни и эффективности социальной политики.