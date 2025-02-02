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В Казани стоимость аренды офисов за 2024 год выросла на 60%

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За прошлый год средняя стоимость аренды офисных помещений в Казани увеличилась на 60% и составила от 1,5 до 2 тысяч рублей за квадратный метр в месяц. В эту сумму входят НДС и операционные расходы, сообщает консалтинговая компания CORE.XP.

Эксперты отмечают, что в городе сохраняется нехватка качественных офисных пространств, что способствует росту цен. По их оценкам, к концу прошлого года доля свободных площадей данного типа составляла около 6%.

Ситуация усугубляется отсутствием новых бизнес-центров: с 2021 по 2023 год в Казани не было введено ни одного современного офисного здания. В 2024 году появилось лишь одно – с арендуемой площадью 7,8 тысячи квадратных метров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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