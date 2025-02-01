10,3 млрд рублей потратит Татарстан на капремонт жилых домов

В 2025 году лимит программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане увеличен до 10,3 млрд рублей. Дополнительно значительные средства направят на обновление объектов образования, здравоохранения и молодежной политики.

Как сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин, самые масштабные работы пройдут в сфере образования — 5,9 млрд рублей выделено на ремонт 213 учреждений. В их числе 33 школы, интернаты и детские дома, 83 школы получат обновленные зоны, а 74 — новые пищеблоки.

На ремонт 226 медицинских учреждений направят 3,4 млрд рублей. В список вошли 151 фельдшерско-акушерский пункт, 19 стационаров и 56 пунктов раздачи детского питания.

Также в 2024 году планируется обновить 34 объекта молодежной политики, включая 8 молодежных центров, 13 детских лагерей и 9 учреждений психолого-педагогической помощи. На это предусмотрено 1,4 млрд рублей.