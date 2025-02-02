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Массовый убийца из Казани Галявиев хотел полностью взорвать школу

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Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению за нападение на казанскую гимназию №175 в мае 2021 года, рассчитывал полностью разрушить здание с помощью взрыва. Эти детали раскрываются в постановлении суда, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, осужденный изготовил самодельное взрывное устройство и провел несколько испытаний перед нападением. Он предполагал, что мощность взрыва приведет к разрушению стен, перекрытий и других конструкций школы.

11 мая 2021 года Галявиев совершил взрыв и открыл стрельбу, в результате чего погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека получили ранения. Он был задержан, признан вменяемым и осужден по нескольким статьям, включая убийство. Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению, обязав также выплатить штраф и компенсации потерпевшим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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