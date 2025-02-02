Трех сотрудников исполкома в Татарстане будут судить за взятку
Трое сотрудников исполкома в Татарстане пойдут под суд по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, в 2022 году один из чиновников предложил двум знакомым подать заявки на получение социальной помощи для открытия бизнеса. Взамен он потребовал 35 тысяч рублей за «гарантированное» одобрение их бизнес-планов, которые рассматривала специальная комиссия.
При этом комиссия одобрила заявки на законных основаниях, и предприниматели заключили социальные контракты на 150 и 220 тысяч рублей. После получения выплат они передали требуемую сумму чиновнику.
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