Трех сотрудников исполкома в Татарстане будут судить за взятку

Трое сотрудников исполкома в Татарстане пойдут под суд по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в 2022 году один из чиновников предложил двум знакомым подать заявки на получение социальной помощи для открытия бизнеса. Взамен он потребовал 35 тысяч рублей за «гарантированное» одобрение их бизнес-планов, которые рассматривала специальная комиссия.

При этом комиссия одобрила заявки на законных основаниях, и предприниматели заключили социальные контракты на 150 и 220 тысяч рублей. После получения выплат они передали требуемую сумму чиновнику.