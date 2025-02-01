Доклад по делу о халатности полиции Татарстана представят главе СК России

Следственный комитет проверяет действия правоохранителей Татарстана после инцидента с преследованием девушек в Казани. Доклад по этому делу передадут председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина преследовал двух девушек, а полиция якобы не отреагировала должным образом. По данному факту начата проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Согласно опубликованным кадрам, потерпевшие забежали в подъезд, а преследователь пытался силой открыть дверь. Сообщается, что изначально мужчина предложил девушкам проводить их из магазина, но после отказа начал следовать за ними. По пути домой они обратились за помощью к прохожему, а позже подали заявление в полицию.

Глава СКР поручил руководителю Следственного управления по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверки. Сейчас ведутся процессуальные мероприятия, а их результаты направят Бастрыкину для рассмотрения.