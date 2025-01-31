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На жетоны для казанского метро потратят 7 миллионов рублей

Внутри жетона должен находиться чип MIFARE 1K

Яндекс.Карты/Анастасия Шмелева

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В Казани планируют закупить жетоны для метро на сумму 7 миллионов рублей. Информация об этом содержится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Согласно условиям, жетоны должны быть выпущены не ранее 2024 года, а их качество подтверждено соответствующими документами. Материал изготовления – акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) или сочетание ABS+PS. Внутри жетона должен находиться чип MIFARE 1K. Кроме того, изделие должно быть цельнолитым или надежно склеенным, чтобы не допускать разделения на части.

Поставщик обязан выполнить заказ в течение 30 рабочих дней с момента получения заявки. Прием заявок на участие в тендере открыт до 6 февраля, после чего будет определен победитель.

Ранее мы писали о том, что в Казани уже к 2027 году могут достроить 4 станции метро.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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