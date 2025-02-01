МЧС: угроза атаки БПЛА в Татарстане отменена
Сегодня в 10:41 в Татарстане официально сняли угрозу атаки беспилотников, объявленную ранее в 7:01. Информацию об этом распространили экстренные службы.
Ранее жителей региона предупредили о возможной воздушной опасности и призвали соблюдать меры предосторожности. Росавиация не сообщала о приостановке работы аэропорта Казани.
На данный момент обстановка в регионе спокойная, угроз безопасности нет.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец