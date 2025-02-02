В Росреестре Татарстана объяснили новые правила оформления недвижимости

С 1 марта начинает действовать Федеральный закон № 487-ФЗ, который вносит значительные коррективы в порядок оформления недвижимости. В Росреестре Татарстана разъяснили, какие изменения затронут граждан и юридических лиц.

Оформление обязательно перед эксплуатацией

Вводится принцип «построил – оформи», согласно которому пользоваться возведёнными объектами можно будет только после их официальной регистрации. Для граждан предусмотрена возможность упрощённого оформления прав на объекты бытового назначения, например, по программе «дачной амнистии».

На данный момент процесс регистрации построек осуществляется по желанию владельца.

Документы в Росреестр подаёт застройщик

Если жильё или машино-место приобретено в новостройке по договору долевого участия, застройщик обязан самостоятельно подать заявление о регистрации собственности на имя дольщика.

Это избавит покупателей от необходимости обращаться в ведомство лично и оформлять электронную цифровую подпись. Все документы будут передаваться в электронном формате.

Без межевания нельзя будет проводить сделки

Продажа, покупка и регистрация прав на земельные участки будут возможны только в том случае, если их границы официально установлены и внесены в ЕГРН.

Чёткие границы участка помогут избежать конфликтов. Например, после покупки земли может выясниться, что существует давний спор с соседями из-за общей границы. Новый закон позволит защитить владельцев от подобных ситуаций.

Использование земли строго по назначению

Закон обязывает собственников соблюдать установленное целевое назначение земельных участков. Это предотвратит ситуации, когда, например, на земле для индивидуального жилищного строительства открываются автомойки или гостиницы.

Обязательный выкуп или аренда земли под объектами

Собственники зданий, помещений и машино-мест, находящихся на государственном или муниципальном участке без оформленных прав, должны будут приобрести его в собственность либо оформить аренду.

Электронная подача документов для юридических лиц

Юридические лица теперь обязаны направлять заявления на кадастровый учёт и регистрацию недвижимости исключительно в электронном виде. Это упростит процедуру и ускорит получение госуслуг.

Однако крестьянские (фермерские) хозяйства, садовые и огороднические товарищества, гаражные кооперативы и ТСЖ смогут подавать документы на бумаге до 1 января 2026 года.

Новые требования для ранее учтённых объектов

Сведения о ранее учтённых объектах недвижимости теперь вносятся в ЕГРН только на основании технического или межевого плана. Раньше такие документы предоставлять не требовалось.