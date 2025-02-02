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Гидрометцентр РТ: туман и гололедица ожидает Татарстан 2 февраля

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В Татарстане 2 февраля будет облачно, ночью возможны прояснения. Существенных осадков в это время не ожидается, однако днём местами пройдут небольшой снег, мокрый снег и морось, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер южный, 6–11 м/с, днём порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха составит от -2 до +1˚C ночью и от 0 до +3˚C днём.

На дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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