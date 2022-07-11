В Татарстане в годовщину крушения Булгарии затонул теплоход с 34 пассажирами на борту

В Татарстане недалеко от поселка Аракчино на реке Волге затонул прогулочный теплоход, на борту которого находились 34 человека. По данным Центрального межрайонного следственного управления на транспорте, все случилось накануне, 10 июля.

В ведомстве сообщили, что погибших, к счастью, нет, все люди были оперативно спасены при помощи катеров и лодок и доставлены в Речной порт.

В настоящий момент решается вопрос об извлечении теплохода из реки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.

Предварительно установлено, что компания на теплоходе отмечала день рождения, и арендованное судно начало крениться на обратном пути, когда люди уже возвращались на берег.

Примечательно, что все случилось в годовщину трагедии "Булгарии".