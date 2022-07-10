Чуть не облили и освистали: выступление МакSим на Суперкубке пошло не по плану

После своего чудесного выздоровления после комы певица МакSим возобновила карьеру и стала частой гостьей на футбольных соревнованиях. Ее песня "Знаешь ли ты" давно является неофициальным гимном фанатов "Спартака", теперь же певица стала частью каждого матча красно-белых. На днях Марина открыла новый сезон, на этот раз в Санкт-Петербурге на игре "Зенит" — "Спартак".

Фанатам "Зенита" слушать песню "Спартака" перед ответственным матчем не хотелось. Они перекрикивали певицу, старались заглушить ее своими лозунгами, освистали.

После окончания выступления певицы случился еще один конфуз. На поле сама собой включилась система полива газона, которая чуть не зацепила певицу и не окатила ее струей воды. Со всеми трудностями Марина справилась как крепкий профессионал - стойко.

Однако на этот раз песня не помогла добыть победу — "Зенит" разгромил соперника со счетом 4:0.