Певица Лолита попросила задержать самолет с пассажирами из-за собственного желания поспать

Певица Лолита Милявская неприятно удивила своих поклонников довольно хамской выходкой. В аэропорту артистка задремала на диване и чуть не пропустила своей рейс.

Помощник певицы Алексей пытался разбудить ее, но Милявская попросила его о довольно необычном одолжении:

"Лех, а ты можешь самолет из-за меня задержать? Хоть раз, чтобы все начали обсуждать, что из-за меня, известной артистки, самолет задержали?" — поинтересовалась Лолита.

После этих слов артистка демонстративно накрыла голову сумкой и, видимо, вновь задремала.

Позднее Лолита пояснила, что просто так пошутила, и недосып - вообще свойственная всем звездам "болезнь".

"Спать в аэропорту на диванчике — норма для любого артиста периодически. Просто знакомлю вас с закулисьем профессии", — подписала ролик поп-дива.