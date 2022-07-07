В детском лагере в Татарстане замкнуло электропроводку: детей эвакуировали

Накануне вечером в детском лагере "Байтик" в поселке Крутушка в Высокогорском районе Татарстана случилось короткое замыкание электропроводки. В результате огня не было, но наблюдалось сильно задымление на третьем этаже одного из корпусов.

Еще до прибытия пожарных, по данным МЧС РТ, из здания успешно эвакуировали 7 сотрудников и 30 отдыхающих в лагере детей.

Остальные ребята находились в этот момент на мероприятии, которое проводили на улице. Никто не пострадал.