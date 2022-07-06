Угнал машину с маленьким пассажиром: Мужчина уехал на чужом авто с ребенком внутри и попал в ДТП

Под Челябинском рецидивист угнал иномарку с ребенком внутри. Хозяйка машины пыталась остановить угонщика, но тот ее оттолкнул и уехал.

Женщина рассказала полиции, что остановилась с сыном на заправке и направилась на кассу. Вдруг мать ребенка увидела, как в ее Lifan садится незнакомый мужчина. Она бросилась к машине, однако помешать злоумышленнику не смогла.

Преступника задержали спустя полчаса - он проехал всего пару километров и врезался в ограждение. К счастью, ребенок, сидевший в салоне, находился в детском кресле и был пристегнут, так и избежал травм. Его уже вернули матери.

Угонщиком оказался 39-летний челябинец, ранее судимый за кражи и разбои. Он отказался проходить медосвидетельствование - ему выписали протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передали в МВД региона.