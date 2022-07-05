В Казани гость из Узбекистана перепутал адрес и чуть не зарезал таксиста, когда приехал не туда

В Казани в нападении на таксиста обвинили 32-летнего приезжего из Узбекистана. По данным республиканского Следкома, гость в ночь с 2 на 4 июля праздновал свой день рождения, а потому вызвал такси, хотел добраться до Вахитовского района.

С пьяных глаз мужчина указал неверный адрес в мобильном приложении, и таксист в итоге привез его в поселок Кадышево в Авиастроительном районе.

"На месте водитель потребовал оплатить проезд, однако вместо этого недовольный злоумышленник достал нож и нанес 43-летнему мужчине не менее двух ударов в грудную клетку. После этого он убежал с места преступления и лег спать в кустах, а в дальнейшем он был задержан сотрудниками полиции", — рассказали в Следкоме.

Таксиста с ранами госпитализировали. Возбуждено дело о покушении на убийство.