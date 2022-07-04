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10:47, 15.06.2022
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Выбежавшая в эфир Первого канала с антивоенным лозунгом Овсянникова вынужденно вернется в Россию

04.07.2022, 11:25 82 prokazan.ru
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая в марте вбежала в прямой эфир новостей с плакатом против спецоперации ВС РФ на Украине, заявила, что вынуждена вернуться в Россию. В Германии у нее закончился трехмесячный контракт с изданием Die Welt, нового, как ясно из сообщений Овсянниковой, ей не предложили. Не ждут ее и на Украине, называя пропагандисткой и врагом. А в России должен состояться суд, который инициировал муж Овсянниковой. Он намерен лишить ее прав на детей.

"Я вынужденно лечу в Россию… Мне очень горько лететь туда, где все пропитано ненавистью и милитаристской символикой. Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее", — написала она на своей странице.

Марина пыталась договориться с мужем о вывозе 11-летней дочки за границу, она хотела "растить ее свободном западном обществе". Супруг - сотрудник канала RT - идею не поддержал.
 
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«Сидел, в чем мать родила»: Неизвестные раздели догола мужчину и приковали его к светофору
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Полиция проводит проверку из-за страшного танца подростка на могилах
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Женщину-парикмахера задушили прямо на рабочем месте
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Воспользовался тем, что взрослых не было: 31-летний мужчина надругался над 9-летней девочкой
19:00, 27.06.2022
Российские военные ударили по Киеву четырьмя ракетами
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Вывезли в гаражи и надругались:Экс-полицейские попали в колонию за изнасилование уроженки Казахстана
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Двухлетний ребенок погиб из-за внезапно взорвавшегося в квартире телевизора
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Молодая мать убила шестимесячного ребенка метким броском на диван
14:16, 27.06.2022
Невиданная жестокость: Парень заколол девушку-инвалида, ударив ее почти сотню раз
14:05, 27.06.2022
Проводница не выдержала и напала на школьников, которые отправились к морю
13:58, 27.06.2022
Средневековье: неизвестные раздели мужчину догола и приковали его к светофору в центре города
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«Фейерверк негативных эмоций»: Женщине пробило грудь выпущенной петардой
12:09, 27.06.2022
Школьнику разорвало половину лица в клочья после взрыва электронной сигареты
12:01, 27.06.2022
В Следкоме опровергли заявление директора Шатунова о возбуждении дела против врачей скорой помощи
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Повернул не туда: На мотокроссе гонщик влетел в толпу во время заезда
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День рождения совпал с днем смерти: 2-летний именинник свалился с 18-го этажа – исход летальный
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Против медиков скорой помощи возбудили дело из-за смерти Юры Шатунова
08:16, 27.06.2022
Вдова заживо сгоревшего дальнобойщика сама нашла виновника и наказала
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В Кремле рассказали, могут ли Россию вообще отключить от интернета
07:41, 27.06.2022
Bloomberg объявил, что в ночь на 27 июня в России наступил дефолт
05:00, 27.06.2022
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04:00, 27.06.2022
Задыхался в воде 6 минут,но никто не спас: 13-летний мальчик утонул после спуска с горки в аквапарке
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Известны самые бюджетные направления для туристов в России: Казань – среди них
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Медиков скорой помощи проверят на халатность после смерти Юры Шатунова
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью