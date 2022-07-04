Выбежавшая в эфир Первого канала с антивоенным лозунгом Овсянникова вынужденно вернется в Россию

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая в марте вбежала в прямой эфир новостей с плакатом против спецоперации ВС РФ на Украине, заявила, что вынуждена вернуться в Россию. В Германии у нее закончился трехмесячный контракт с изданием Die Welt, нового, как ясно из сообщений Овсянниковой, ей не предложили. Не ждут ее и на Украине, называя пропагандисткой и врагом. А в России должен состояться суд, который инициировал муж Овсянниковой. Он намерен лишить ее прав на детей.

"Я вынужденно лечу в Россию… Мне очень горько лететь туда, где все пропитано ненавистью и милитаристской символикой. Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее", — написала она на своей странице.

Марина пыталась договориться с мужем о вывозе 11-летней дочки за границу, она хотела "растить ее свободном западном обществе". Супруг - сотрудник канала RT - идею не поддержал.