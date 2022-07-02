Сволочи!: в Татарстане жители возмутились вырубкой многовековых сосен ради строительства дороги

В селе Усады в Лаишевском районе Татарстана ради строительства дороги вырубили многовековые сосны, сообщает "Татарстан-24". Деревья по большому счету новой дороге не мешали, но мешали подвозу стройматериалов, а потому и было принято решение избавиться от них.

Когда на место прибыли полицейские, представители администрации и лесничие, выяснилось, что никто никому не давал разрешения на вырубку этих деревьев.

Правоохранители изъяли инструменты. Обеспокоенные случившимся граждане готовят обращение в прокуратуру и к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Тех, кто позволил себе подобное, местные жители называют не иначе как "сволочами" и требуют призвать их к ответу.