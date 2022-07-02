Молния убила строителя, когда он работал на 13-м этаже: мистика или совпадение?

В Калининграде во время грозы на улице Молодой Гвардии от удара молнии погиб строитель, работавший в этот момент на 13-м этаже строящегося здания, сообщает региональный Следком.

Погибший оказался 34-летним иностранцем, который приехал трудиться каменщиком.

Организована доследственная проверка. Следователи - народ не суеверный, назначили экспертизы, опрашивают свидетелей, изучают техническую документацию. А вот в коллективе, пишут местные СМИ, поползли слухи, что сыграл злую роль "чертов" 13-ый этаж. Другие рабочие на других этажах не пострадали.