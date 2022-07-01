Лейла Фазлеева рассказала выпускникам, какие 5 профессий нужны Татарстану больше остальных

15 тысяч выпускников этого года сейчас определяются, в какие вузы и на какие специальности подавать документы. Пока они думают, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о топ-5 профессий, которые на самом деле очень нужны Татарстану.

"Самые востребованные специальности и направления в вузах республики – экономика и управление, образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, юриспруденция. Конечно, профессий гораздо больше, и выбор у выпускников достаточно широкий", – заявила Лейла Фазлеева.