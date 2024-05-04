4 мая был выполнен первый прямой авиарейс из Казани в Улан-Удэ

Сегодня, 4 мая, в международном аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ впервые приземлился пассажирский самолет из Казани.

По традиции, самолет был омыт водой из пожарных машин, образуя "водяную арку". Первых пассажиров встретили торжественно, угощали чак-чаком и устроили небольшую концертную программу.



Первый рейс был полностью загружен: 147 пассажиров прибыли в Бурятию, а 153 отправились в Казань. Рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines, время в полете без пересадок составляет 5 часов.