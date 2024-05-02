Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее

Сбер, Минэкономразвития и Фонд общественного мнения исследовали настроения в предпринимательской среде в первом кварталее 2024 года

В первом квартале 2024 года предприниматели стали оптимистичнее смотреть в будущее и чаще планировать расширение своего бизнеса. Это данные совместного опроса Сбера, Минэкономразвития и Фонда общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ).

Больше половины предпринимателей (53%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как удовлетворительное. Об ожидании его улучшении в следующем году заявили 39% опрошенных.

Основные проблемы бизнеса сохранились, однако острота некоторых из них снизилась. По сравнению с прошлым кварталом, количество предпринимателей, которые жалуются на рост цен у поставщиков, сократилось с 70 до 62%, на проблемы с поставками из-за рубежа — с 39 до 33%, увеличение издержек на сбыт — с 34 до 27%.

16% предпринимателей в первом квартале этого года занимались расширением бизнеса, а 32% планировали сделать это в ближайшие три-шесть месяцев. Среди основных мотивов — рост спроса, потенциала и перспектив развития (42%), а также увеличение прибыли и доходов (28%). Чаще такие планы строят мужчины (38%), юрлица (39%), предприниматели с годовым оборотом более 5 млн рублей (39%), а также бизнесмены, у которых основные клиентами являются бизнес-компании (37%) и госорганизации (40%). То есть планы по расширению скорее характерны для владельцев крупных предприятий. Предприниматели также стали чаще планировать расширение штата (37% против 24% в прошлом квартале).

Большинство предпринимателей (60%) считают, что за последний год условия для ведения бизнеса в их регионе не менялись. С 9 до 14% выросло количество тех, кто ожидает улучшения делового климата в ближайшем будущем. Доля тех, кто полагает, что государство помогает бизнесу, выросла с 30 до 34%. По сравнению с прошлым кварталом, вырос спрос на льготное кредитование (с 36 до 42%) и налоговые льготы (с 28 до 35%). Спрос на специальные налоговые режимы, напротив, снизился с 55 до 45%, оставаясь при этом самой востребованной мерой господдержки.

Причины для продолжения занятий бизнесом у предпринимателей разные, но наиболее популярные — желание работать на себя, чувствовать себя свободно (56%) и необходимость зарабатывать на жизнь (53%). Часто также называлось желание самореализоваться (40%), получать высокий доход (40%) и улучшать жизнь людей (35%). О желании изменить мир сообщил 21% предпринимателей.

Предпринимателей также спросили о их свободном времени, которое они могут потратить на себя. 90% владельцев бизнеса ответили, что оно у них бывает. Однако 47% сообщили, что свободного времени хватает, а 43% заявили, что его недостаточно.

Несмотря на плотный рабочий график, у 83% предпринимателей есть хобби. Самое популярное — спорт (так ответили 35% опрошенных): туризм, лыжи, сноуборд, хоккей, футбол, плавание и другие виды. Также многие предприниматели находят время для чтения. Больше половины бизнесменов (58%) читали книги в последние три месяца.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка»:

«Результаты исследования показывают, что ситуация в российском бизнесе в целом остаётся стабильной, и у предпринимателей выросли позитивные ожидания. Бизнесмены стали чаще планировать расширение своего бизнеса. Кроме того, этот опрос позволил нам увидеть предпринимателей не только как представителей бизнеса с их профессиональными целями, проблемами и успехами, но и как очень разносторонних людей с различными интересами и хобби. У 83% бизнесменов есть любимое занятие. 35% занимаются спортом, а более половины читали книги в последние три месяца».