Казань попала в топ-7 направлений для путешествий в мае

В мае Казань заняла седьмое место в списке популярных российских направлений для поездок, где туристы предпочитают останавливаться в гостиницах. Эти данные были представлены сервисом бронирования ТВИЛ.РУ.

На первом месте по количеству бронирований гостиничных номеров в мае оказался Сочи, где планируют остановиться 17% путешественников. Санкт-Петербург идет следом со 16% бронирований, а Москва занимает третье место с 8%.

Места с четвертого по шестое в этом рейтинге заняли Анапа, Геленджик и Ялта. Восьмое, девятое и десятое места достались Ялте, Кисловодску, Краснодару и Пятигорску.

Казань стала вторым самым дорогим городом для поездок в мае. Проживание в гостинице здесь обойдется туристам примерно в 4337 рублей за ночь (обычно поездки планируются на три ночи). Эта цена немного ниже, чем в Кисловодске (4381 рубль), но выше, чем в Петербурге (4025 рублей). Общая стоимость проживания в отелях увеличилась на 21% по сравнению с маем прошлого года.