Дети пожаловались родителям на отравление в оздоровительном лагере под Казанью

Родители пожаловались на отравление детей в лагере "Санта", расположенном под Казанью. Республиканский Роспотребнадзор провел проверку и выяснилось, что трое детей действительно обращались за медпомощью с жалобами на боли в животе и тошноту.

Но проверка в лагере нарушения не выявила, а причиной недомогания отдельных ребят могли стать гостинцы, которые родители сами привозят чадам в родительский день.

Все дети, у которых были такие симптомы, в изоляторе под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное.