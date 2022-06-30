Площадки, садик и многоуровневая парковка: в Казани представили проект нового ЖК «Алтын Яр»

Новый жилой комплекс "Алтын Яр" разместится возле озера Кабан в Казани. Сейчас готов проект, согласно которому, в комплекс войдут 5 жилых домов на 944 квартиры. ЖК будет иметь собственную многоуровневую парковку, детский садик на 220 мест.

"Проектом предусмотрено благоустройство бульвара Первая роща, которая будет объединять жилой комплекс и набережную в единое целое. На территории бульвара будут обустроены зоны отдыха, детские, игровые площадки с безопасным покрытием, спортивные площадки", – рассказала заместитель директора отдела продаж ООО "Ак таш-Риелт" Фарида Кормякова.