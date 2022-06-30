Бывшему главе ФСС Татарстана Лоханову дали 9 лет строгача

В Казани суд поставил точку в нашумевшем уголовное деле, главным фигурантом которого стал бывший глава Фонда социального страхования РТ Павел Лоханов. За получение взятки его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что Лоханов потребовал от руководство коммерческой фирмы взятку в 4 миллиона за смягчение требований в суде: компания нарушила условия постави средств для реабилитации инвалидов.

Лоханов просил 4 миллиона, и попался на передаче первого "транша" - 2,4 миллиона в сентябре прошлого года.