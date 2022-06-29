«Выехал на «красный», подрезал и уехал»: В Казани «Лада» врезалась в забор из-за иномарки

В Казани сегодня ночью LADA 2114 столкнулась с забором. 23-летний водитель автомобиля утверждает, что его подрезала иномарка. Инцидент произошел на улице Профсоюзная.

По словам мужчины, ДТП произошло из-за Hyundai Solaris, водитель которого выехал с улицы Университетская на красный сигнал светофора. Отечественный автомобиль в это время курсировал на «зеленый» по Профсоюзной.

Владелец «Лады» попытался избежать столкновения с другой машиной – он вырулил вправо, но врезался в забор. При этом водитель Hyundai взял и уехал с места инцидента.