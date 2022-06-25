Тренер по вольной борьбе вытащил из горящей машины шесть человек

Накануне в центре Москвы случилось смертельное ДТП: на Зубовском бульваре "Мерседес", в котором было 8 человек, влетел в здание и загорелся. Рядом проходил тренер по вольной борьбе из Дагестана Арсланбек Алиев.

Он не стал долго думать и, поняв, что пассажиры сами не могут покинуть авто, бросился на помощь и вытащил шесть человек. Двое, к сожалению, погибли.

"Вначале у меня было шоковое состояние, потому что такую картину видишь не каждый день. Ужасная картина, я не ожидал, что так бывает – что машина возгорается и все происходит буквально за минуту. Мы сидели с друзьями на террасе кафе метров в 150 от ДТП, пили сок. А я рядом снимаю квартиру. Услышали удар, взрыв, увидели, что горит машина, и сразу побежали на помощь. Мы же живем в Дагестане, когда что-то происходит, то сразу бежим на взрыв. Я там был не один, сразу же подбежали и трое парней, как потом выяснилось, из Саудовской Аравии. Один из них открыл заднюю дверь, я – переднюю, и начали вытаскивать людей", — рассказал Алиев изданию РИА Новости.

Все спасенные были на заднем сидении машины. С передних спасти людей не удалось - салон был сильно деформирован от удара.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что тренера необходимо представить к государственной награде.

"Такие поступки не должны оставаться незамеченными. Считаю, что необходимо ходатайствовать о государственной награде для Арсланбека Алиева. Мы такую инициативу не только поддержим, но и выдвинем", — подчеркнул он.

Сам же герой считает, что не сделал ничего такого, за что его стоит награждать. Он уверен, что так должен был поступить любой.