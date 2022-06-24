Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции

В связи с событиями последних месяцев многие россияне, в том числе и казанцы, чтобы не потерять накопления, стали активно вкладывать свои сбережения в недвижимость. Только вот цены на отечественное жилье стали кусаться, а ставка по ипотеке еще не опустилась до приемлемого процента. Россияне стали смотреть в сторону излюбленного места для отдыха Турцию, только теперь не как на курорт, а на место для проживания. Именно здесь казанцы активно стали приобретать недвижимость.

Почему именно Турция? Действительно ли покупка жилья стала выгоднее там, чем в России? И кто активно приобретает турецкую недвижимость? Обо всем об этом Prokazan.ru поговорили с двумя профессиональными экспертами в сфере недвижимости Лейсан Гилазиевой, основателем агентства недвижимости «Лефарт», членом Гильдии Риэлторов Республики Татарстан, и Марией Кашаповой, брокером по элитной недвижимости Агентства недвижимости Альтера.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам экспертов, сейчас спрос на недвижимость в Турции сильно возрос. Как отметила Мария Кашапова, активно стали покупать в марте месяце. Однако сейчас уже покупки жилья стали менее эмоциональными. И если покупают, то это тщательно продуманные и более выверенные решения.

“Да, безусловно стали покупать чаще, спрос на рынке турецкой недвижимости сейчас значительно превышает спрос на отечественном рынке. Это связано с политической и экономической обстановкой в мире. Турция остается открытой дружественной страной. К тому же у неё удобное географическое положение относительно России, можно добраться и самолетом, и на машине. Про давнюю любовь россиян к турецкому климату, морю, фруктам и текстилю говорить не приходится!”, - рассказала нам Лейсан Гилазиева.

Какова выгода в приобретении жилья в Турции?

Приобретение недвижимости в Турции, по словам основателя агентства “Лефарт”, весьма выгодное вложение. Дело в том, что за деньги, которые казанцы отдадут за строящуюся студию 20-30 квадратных метров в Казани, в Турции можно приобрести квартиру 1+1 от 40 квадратных метров. И там все квартиры сдаются уже с ремонтом, куда обязательно входит установленная сантехника, кухонный гарнитур, а иногда мебель и техника, когда как в Казани от застройщика квартиру за эти же деньги получаете в предчистовом виде.

“Ещё один привлекательный фактор в турецкой недвижимости - это инфраструктура жилых комплексов. В стоимость квартиры уже включена возможность пользования хамамом, бассейном, фитнес и спа-центрами, детскими и рабочими зонами”, - добавила член Гильдии Риэлторов РТ.

“Смотря, какая у Вас цель. Кому-то очень выгодно получается, но в любом случае мы никогда не советуем делать жилье за границей единственной вашей недвижимостью, если не планируете окончательное ПМЖ (постоянное место жительства)”, - отметила Мария Кашапова.

С чем могут быть проблемы?

Однако нюансов и загвоздок хватает. Как рассказала нам брокер Мария, прежде чем завозить в Турцию своих клиентов специалисты, в том числе и наш эксперт, ездят в недельные командировки, чтобы изучить турецкий рынок недвижимости.

“В данный момент основной нюанс в переводе денежных средств за границу, но решение данного вопроса в любом случае находится. Я бы также отметила, что необходимо разбираться в документах, изучать застройщиков, покупать только у надежных. Не ввязываться в сомнительные схемы и проекты. Думаю, этот вопрос решается так же, как и в любом другом городе России, через обращение к специалисту, которому вы доверяете. Можно также поехать лично на ознакомительный инфо-тур. Покупки оформляются как при личном присутствии, так и дистанционно, по доверенности”, - поделилась Лейсан Гилазиева.

Фото: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Сейчас большинство казанцев, да и россиян в целом, в основном квартиры покупают в ипотеку, ведь сразу несколько миллионов отдать за жилью сможет не каждый. По словам экспертов, российские банки не готовы давать кредит на зарубежную недвижимость, и вряд ли в дальнейшем такое станет возможным. Однако, как отметила Лейсан Гилазиева, при покупке в Турции квартиры, это и вовсе не понадобиться. Ведь турецкие застройщики сами предоставляют беспроцентные рассрочки, а ипотеки как таковой у них в принципе нет.

“Достаточно иметь первый взнос от 30%, далее вы можете платить удобными для вас траншами до окончания строительства”, - сказала член Гильдии Риэлторов РТ.

“Пока нет. Может быть, кто-то дает локально, но наши татарстанские заемщики пользуются рассрочкой от застройщика. Она беспроцентная в валюте”, - подметила брокер по элитной недвижимости Мария.

Так, кто же покупает сейчас активно недвижимость в Турции?

Как отмечает эксперт Мария Кашапова, в начале это были люди, которые, так сказать, покупали себе запасной аэродром. На случай, если придется сменить свою локацию. Сейчас же это в основном инвесторы, те, кто хочет диверсифицировать свои средства за счет капитала в недвижимости за границей. Тем более сейчас достаточно доступный курс.

“Конечно механизм оплаты постоянно усложняются и приходится искать новые. Но тем не менее курс достаточно доступный, чтобы приобрести хорошую недвижимость. Сейчас это не для того, чтобы преумножить, а для того, чтобы разложить яйца по разным корзинам”, - добавила она.

“Инвесторы, которые могут ни разу не увидеть свою квартиру, потому что покупают ее дистанционно, и так же перепродают. Отличительная особенность в том, что турецкие застройщики, как правило, продолжают работу со своими объектами на всех этапах (если застройщик этого не делает, стоит задуматься о его репутации). То есть сам отдел продаж поможет вам перепродать на любой стадии стройки либо после окончания строительства. Таким образом инвестор имеет возможность зафиксировать свою прибыль и выйти из проекта. Либо он может продолжить сдавать готовое жилье в аренду (всем этим, вплоть до оплаты коммунальных платежей и уборки продолжает заниматься специальный отдел застройщика), получая пассивный доход. Инвестиционная привлекательность турецких проектов сейчас довольно высока. Крупные застройщики заявляют доходность от 30%”, - рассказала нам Лейсан Гилазиева.

Следующая категория людей, как отметила Лейсан, это люди, которые переезжают на постоянное место жительство. Как правило, это молодые семьи с детьми, либо пенсионеры, либо одинокие фрилансеры, IT-специалисты, то есть те, кто может работать удалённо. Также казанцы, которые покупает «дачу у моря». Те, кто не готов переехать навсегда, но имеет возможность и желание приезжать несколько раз в год на море. И этот вариант отлично можно совместить с арендой, и во время своего отсутствия получать пассивный доход со своей недвижимости, говорит эксперт.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Есть люди, которые покупают жилье в Турции с целью получения гражданства, добавила Мария Кашапова. Однако правительство усложнило данную процедуру.

“Раньше это было возможно сделать, если кадастровая стоимость покупаемого объекта равна 250 тыс евро. Сейчас мы готовим клиентов к тому, что это 400 000 евро. Вот-вот должны принять закон. Но такие покупатели есть”, - отметила брокер.

Также она рассказала нам, что в последнее время появилась еще одна категория граждан, которые стремятся зафиксировать большой объем иностранной валюты, видя, как евро обесценивается, а курс то и дело сильно снижается. И покупка недвижимости в Турции становится отличным решением.

Турция стала не единственной страной, куда казанцы стали активно вкладываться в недвижимость. Эксперты также сказали, что популярны по-прежнему Арабские Эмираты, достаточно популярен Северный Кипр. Казанцы также стали интересоваться покупкой жилья в Грузии и Таиланде. А те, кто ранее рассматривал для жизни Испанию, пока стали опасаться и сейчас переключили свой взор на виллы в Турции.