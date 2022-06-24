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Фото: bykvu.com

Лавров заявил, что ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией

24.06.2022, 14:33 90 prokazan.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО сейчас формируют коалицию для войны с Россией. Таким мнением глава внешнеполитического ведомства России поделился в рамках пресс-конференции, проведенной после его переговоров с коллегой из Азербайджана.

"Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией", — сказал он.

По словам Лаврова, российские власти будут очень внимательно следить за ситуацией.
 
Ранее о риске военного конфликта НАТО и РФ из-за поставок оружия на Украину говорил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями?" — спрашивал Антонов.

Политика Новости России
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15:46, 17.06.2022
Украина вводит визовый режим для жителей России с 1 июля
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«Трогал руками и облизал лицо»: Педофил домогался 8-летней подруги внучки
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Женщина-мигрантка нашла на скамейке младенца и тайно воспитывала его четыре года
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Жительница Мариуполя рассказала, как военные ВСУ в подвале дома насиловали ее дочь
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Гулял с окровавленным лицом: Найден 4-летний мальчик, пострадавший от домашнего насилия
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Не пожалел: ранее судимый мужчина заживо сжег свою жену в туалете
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Угнала и разбила машину отца, не захотела домой: 14-летняя школьница попала в ДТП за рулем авто
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Натворил ужасное под действием наркотиков: Отец выкинул 3-летнего сына с 5-го этажа
09:07, 17.06.2022
Мужчина до смерти забил жену в салоне такси по пути домой
09:00, 17.06.2022
Дипломат Васильев заявил о возможной подготовке США и НАТО к войне с РФ
07:00, 17.06.2022
Мужчину убило молнией на кладбище,а в деле о спиленном кресте есть подозреваемый: Главное на 17 июня
05:00, 17.06.2022
Жители Мариуполя рассказали о зверствах националистов в отношении детей
00:01, 17.06.2022
Без комплексов: совершенно голая дама средних лет и крупной комплекции шокировала горожан
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Целился в кошку, но попал в беременную: Мужчина выстрелил в живот женщины – мать и ребенок выжили
16:24, 16.06.2022
Соорудил удавку и убивал прямо у себя во дворе: Живодер отлавливал бродячих собак, чтобы повесить
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Мужчина угнал машину полиции прямо во время задержания
16:07, 16.06.2022
Мужчину убило молнией в тот момент, когда он копал могилу
14:49, 16.06.2022
В квартире ее ждал ад: Одноклассники унизили, избили и задушили женщину ради денег
14:45, 16.06.2022
Любовница перерезала горло законной жене своего возлюбленного
14:34, 16.06.2022
Песков заявил, что как чиновник готов ко всему, даже пересесть на отечественную Ладу
13:49, 16.06.2022
Сходил в магазин, купил нож, вернулся и убил: Мужчина заколол 17-летнего подростка в шиномонтажке
13:07, 16.06.2022
А мы это пьем: в чайных пакетиках нашли фрагменты ДНК тысяч видов насекомых
12:45, 16.06.2022
Школьница чудом выжила после прямого попадания молнии: помогло ювелирное украшение
12:34, 16.06.2022
Казань выиграла право на проведение первых в мировой истории «Игр будущего — 2024»
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24-летнюю жительницу Казани нашли в секс-притоне в Петербурге
11:06, 16.06.2022
Достало все: школьница сбежала из дома сразу после сдачи ЕГЭ
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Эльвира Набиуллина заявила, что ухудшение внешних условий для экономики может сохраниться навсегда
09:05, 16.06.2022
Там тысяча в день:глава делегации Украины назвал честные потери ВСУ, о которых молчит Зеленский
07:00, 16.06.2022
Как Татарстану поможет роман Загитовой и Воронкова и чего ожидать от погоды: Главное на утро 16 июня
06:30, 16.06.2022
Заманивал в строящиеся домики и домогался: Ищут педофила Андрея, совращавшего маленьких мальчиков
05:00, 16.06.2022
В квартире 20 мейн-кунов две недели питались телом умершей хозяйки
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Тело было обглодано, всюду бегали больные кошки: Мейн-куны питались телом умершей хозяйки
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Колол ножом,как сумасшедший: Пьяный мужчина убил годовалого внука своей сожительницы из-за его плача
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Жители Марий Эл избили татарстанца кулаками, молотком, бутылкой и палкой
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
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17:19, 15.06.2022
Двухлетний малыш выпал из окна вместе с матерью, оба кричали и просили помощи
17:10, 15.06.2022
Роспотребнадзор вводит дополнительные меры из-за риска завоза чумы
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Показал половой орган через мессенджер: Инвалид 3-й группы развращал 16-летнюю падчерицу
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Совершал страшное, оставаясь наедине: Мужчина более 1,5 лет надругался над пасынком
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В московской квартире найден мертвым генерал Службы внешней разведки РФ: рядом пистолет и записка
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Украли ребенка и продали чужой семье: Преступники оценили человеческую жизнь в 1 млн рублей
13:50, 15.06.2022
Лягнула разок – и нет ребенка: 3-летний мальчик умер от удара копытом лошади – где были родители?
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Женщина родила дочь от мертвого мужа и теперь не может установить отцовство
09:17, 15.06.2022
Обладатели карт Мир скоро получат новый способ оплаты смартфоном
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Зеленский признал, что потери ВСУ очень болезненные
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В Татарстан идут грозы,а сбежавший из колонии изнасиловал сразу двух девушек:Главное на утро 15 июня
05:00, 15.06.2022
На территории предприятия рабочие откопали останки троих человек
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Самый худший день: 11-летнюю девочку избили, и в тот же день над ней надругался пенсионер
00:01, 15.06.2022
ФСБ задержала россиянку по подозрению в госизмене
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Была слишком слаба, чтобы сопротивляться: Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в машине
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Один погиб и трое пострадали на пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии
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Стрела вылетела со двора и угодила ребенку в ногу: В СНТ 11-летнего мальчика подстрелили из лука
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Украинские военные снова обстреляли российское село: разрушены дома, пострадали 4 человека
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Молния ударила в двоих детей, которые стояли на улице
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Стало известно, какую сумму футболист Сердар Азмун будет платить своей дочери в Казани
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Онколог заявил, что молодые люди стали чаще болеть некоторыми опасными видами рака
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Названа дата открытия скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани
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Родственники украинских пленных просят, чтобы их не возвращали домой, на Украину
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Родители пропавшего пятилетнего мальчика признались, что сами его убили
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Мужчина насмерть подавился едой в ресторане
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СК: на Волге столкнулись баржа и моторный катер - погибли 4 человека
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Адвокат Кудерко сообщила, за что этим летом могут оштрафовать дачников
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В России сегодня должны открыться 50 ресторанов сети «Вкусно — и точка»: вместо «Макдоналдс»
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Людей, в том числе детей, подожгли на празднике: В огненном шоу горящая веревка улетела в зрителей
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Сначала зарезали, потом сожгли: Пару пенсионеров зверски убили в их собственном доме
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Мал, да удал: Медвежонок пробрался во двор частного дома и напал на 5-летнюю девочку и пенсионерку
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Офицеp вывез подчиненного в лес, пpостpелил ему ногу, отбил пальцы за пpогул на службе
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Хочешь, я тебя прям здесь зарежу?: в городском автобусе за руку поймали пожилого извращенца
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Жене офицера, организовавшей фонд помощи участникам спецоперации на Украине, спалили автомобиль
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Наказал за отсутствие на службе: Офицep вывeз пoдчинeннoгo в лec,пpocтpeлил ему нoгy и yгpoжaл yбить
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Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после того, как Путин высказался о Петре I
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69-летний позарился на 12-летнюю: Инструктора по плаванию подозревают в изнасиловании школьницы
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
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18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
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07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью