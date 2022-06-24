Лавров заявил, что ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО сейчас формируют коалицию для войны с Россией. Таким мнением глава внешнеполитического ведомства России поделился в рамках пресс-конференции, проведенной после его переговоров с коллегой из Азербайджана.

"Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией", — сказал он.

По словам Лаврова, российские власти будут очень внимательно следить за ситуацией.

Ранее о риске военного конфликта НАТО и РФ из-за поставок оружия на Украину говорил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями?" — спрашивал Антонов.