В Казани передумали строить халяльный торговый центр: инвесторы не нашли общего языка

Казань не дождется открытия халяльного торгового центра HalalGuideMall из-за разногласий между инвесторами. Об этом сообщает 116.RU со ссылкой на свои источники.

ТЦ должен был быть построен в районе Оренбургского тракта и Халева. Объем вложений оценивался в 270 миллионов рублей, и проект был одобрен Рустамом Миннихановым в 2020 году.

Торговый центр должен был стать не только ТЦ в полном смысле слова: тут планировали проводить деловые встречи, открыть рестораны, детские кафе, молельные комнаты и спортзалы для мужчин и женщин с отдельными входами.