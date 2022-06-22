И могила не исправила: суд обязал родных перезахоронить зятя подальше от тещи

В Челябинской области, в городе Троицке, суд рассмотрел не самое обычное семейное дело. Родных обязали покойного зятя перезахоронить подальше от покойной тещи. В суд обратились две сестры-пенсионерки. Они враждую несколько лет. Их мать умерла более 20 лет назад.

Женщину похоронили, как она и завещала, в отдалении от могил родни. Первая сестра оплатила памятник и ограды, вторая ухаживала за могилой и весьма удивились, увидев, что первая сестра схоронила своего умершего мужа рядом с мамой.

"Сестра, совершавшая уход за могилой матери, усмотрела не только попрание своих чувств, но и нарушении законодательства, поскольку подобные действия возможны только в случае присвоения могиле статуса семейного захоронения", — рассказали в региональном управлении ФССП.

Суд постановил "отселить" покойного зятя от тещи. И вдове пришлось подчиниться. Мужчину перезахоронили, приставы посетили кладбище и убедились, что решение исполнено точно и в срок.