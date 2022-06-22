Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности покраснения глаз

Теледоктор Александр Мясников в эфире своей авторской программы на "России-1" заявил, что покраснение глаз - симптом куда более опасный, чем мы привыкли думать.

Он посоветовал при покраснении глаз обязательно посетить врача.

Наиболее опасно ухудшение зрения при покраснении. Это может говорить о внутреннем кровоизлиянии.

Также незамедлительной консультации доктора требует ситуация, когда покрасневший глаз перестал открываться, поскольку это может быть признаком поражения роговицы или острого инфекционного или инфекционно-аллергического процесса. Светобоязнь тоже является опасным симптомом.

Мясников добавил, что воспаление глаза может указывать на множество заболеваний, ряд из которых смертельно опасен, если человек не обратится за помощью к врачу как можно скорее.